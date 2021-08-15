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Неман - Гомель

15.08.2021, Воскресенье, 20:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Неман - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
4 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Гомель 2:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
19 июля, пятница 20:45 Неман 1:1 Гомель
1 тур
29 марта, пятница 20:45 Гомель 2:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
1 октября, понедельник 18:30 Неман 2:0 Гомель
8 тур
21 мая, понедельник 20:45 Гомель 0:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
21 октября, суббота 15:10 Неман 3:0 Гомель
11 тур
3 июня, суббота 18:30 Гомель 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Неман 1:0 Гомель
2 тур
18 апреля, суббота 17:00 Гомель 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Гомель 0:2 Неман
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Неман 1:2 Гомель
25 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Гомель 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 20:00 Неман 2:0 Гомель
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Гомель 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Гомель 0:1 Неман
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Гомель 1:1 Неман
11 тур
18 мая, пятница 19:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Неман 2:2 Гомель
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Гомель 1:0 Неман
10 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Неман 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:3 Неман
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Неман 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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