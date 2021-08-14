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Динамо - Динамо-Брест

14.08.2021, Суббота, 19:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Динамо - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
4 тур
10 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
12 сентября, суббота 20:00 Динамо 2:4 Динамо-Брест
8 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Динамо 1:3 Динамо-Брест
15 тур
14 июля, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
11 тур
13 июня, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
22 сентября, пятница 20:45 Динамо-Брест 1:0 Динамо
8 тур
14 мая, воскресенье 15:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 15:00 Динамо 2:1 Динамо-Брест
10 тур
4 июня, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
5 октября, понедельник 15:30 Динамо 4:1 Динамо-Брест
9 тур
5 июня, пятница 19:00 Динамо-Брест 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:30 Динамо 3:1 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:30 Динамо 3:2 Динамо-Брест
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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