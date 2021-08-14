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Торпедо-БелАЗ - Слуцк

14.08.2021, Суббота, 17:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2021
4 тур
10 апреля, суббота 16:00 Слуцк 2:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
27 тур
26 октября, понедельник 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:1 Слуцк
12 тур
6 июня, суббота 14:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
21 сентября, суббота 16:00 Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
11 мая, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:3 Торпедо-БелАЗ
10 тур
3 июня, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Слуцк
2 тур
10 апреля, понедельник 17:30 Слуцк 4:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Слуцк
2 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Слуцк
2 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
2 августа, суббота 19:00 Слуцк 2:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
16 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 4:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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