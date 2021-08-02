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Витебск - Торпедо-БелАЗ

02.08.2021, Понедельник, 20:50 мск Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Витебск - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
3 тур
3 апреля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Витебск 2:3 Торпедо-БелАЗ
15 тур
28 июня, воскресенье 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
15 июня, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
8 тур
21 мая, понедельник 18:45 Витебск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
19 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
4 тур
21 апреля, пятница 18:30 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
9 сентября, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Витебск
6 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
27 июня, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 16:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Витебск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
31 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Витебск
9 тур
11 мая, вторник 15:00 Витебск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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