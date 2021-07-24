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Неман - Слуцк

24.07.2021, Суббота, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Неман - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2021
2 тур
21 марта, воскресенье 15:00 Слуцк 1:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
29 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Неман 1:0 Слуцк
14 тур
19 июня, пятница 19:00 Слуцк 0:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Слуцк 2:1 Неман
15 тур
13 июля, суббота 18:45 Неман 0:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 18:45 Неман 0:3 Слуцк
2 тур
5 апреля, четверг 18:30 Слуцк 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
12 августа, суббота 18:00 Слуцк 1:2 Неман
3 тур
15 апреля, суббота 16:00 Неман 2:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Слуцк 0:0 Неман
14 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Неман 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Слуцк 0:0 Неман
12 тур
28 июня, воскресенье 18:30 Неман 0:4 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:0 Слуцк
25 тур
27 сентября, суббота 17:00 Слуцк 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
11 июня, среда 19:00 Слуцк 0:2 Неман
1 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Неман 0:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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