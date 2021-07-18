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Витебск - Неман

18.07.2021, Воскресенье, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Витебск - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
1 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Неман 0:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
12 июля, воскресенье 20:30 Витебск 0:0 Неман
2 тур
29 марта, воскресенье 18:00 Неман 2:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
24 августа, суббота 16:00 Витебск 0:0 Неман
4 тур
19 апреля, пятница 20:45 Неман 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
14 июля, суббота 20:45 Витебск 5:1 Неман
1 тур
30 марта, пятница 19:30 Неман 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 17:00 Витебск 2:2 Неман
5 тур
29 апреля, суббота 19:00 Неман 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
12 августа, пятница 19:00 Витебск 1:1 Неман
3 тур
15 апреля, пятница 18:30 Неман 0:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
3 октября, суббота 17:30 Неман 0:1 Витебск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Витебск 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Витебск 2:3 Неман
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Витебск 0:1 Неман
4 тур
15 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Неман 3:0 Витебск
12 тур
5 июня, суббота 20:00 Витебск 2:2 Неман
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Витебск 2:1 Неман
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Неман 1:0 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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