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Славия-Мозырь - Ислочь

18.07.2021, Воскресенье, 18:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Славия-Мозырь - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
1 тур
12 марта, пятница 17:30 Ислочь 1:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
1 августа, суббота 18:30 Славия-Мозырь 2:4 Ислочь
5 тур
18 апреля, суббота 14:00 Ислочь 2:1 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 2:0 Ислочь
14 тур
7 июля, воскресенье 16:00 Ислочь 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 20:30 Ислочь 1:0 Славия-Мозырь
9 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:3 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 2:1 Ислочь
10 тур
5 июня, воскресенье 18:00 Ислочь 0:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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