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Динамо - Славия-Мозырь

04.07.2021, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Динамо - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
28 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Славия-Мозырь 0:1 Динамо
13 тур
13 июня, суббота 20:00 Динамо 1:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
30 октября, среда 15:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо
1 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
11 тур
4 июня, воскресенье 17:30 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Славия-Мозырь 1:0 Динамо
15 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
26 октября, понедельник 15:00 Динамо 2:0 Славия-Мозырь
11 тур
22 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 2:4 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Славия-Мозырь 3:2 Динамо
9 тур
17 мая, пятница 19:30 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 15:30 Динамо 4:2 Славия-Мозырь
13 тур
11 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
2 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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