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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

27.06.2021, Воскресенье, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
2 августа, воскресенье 16:00 Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
15 тур
13 июля, суббота 20:45 БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
15 тур
6 июля, пятница 19:00 БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
6 ноября, понедельник 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ
13 тур
20 июня, вторник 19:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
28 тур
5 ноября, суббота 17:00 БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ
13 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
7 тур
20 мая, среда 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
23 тур
13 сентября, суббота 20:30 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
10 июля, четверг 21:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
6 тур
4 мая, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ
25 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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