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Шахтер - Динамо-Брест

26.06.2021, Суббота, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Шахтер - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
21 тур
6 августа, четверг 20:00 Шахтер 1:0 Динамо-Брест
6 тур
25 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:2 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:1 Шахтер
12 тур
22 июня, суббота 20:45 Шахтер 0:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
16 июля, понедельник 20:45 Динамо-Брест 1:3 Шахтер
1 тур
31 марта, суббота 17:00 Шахтер 0:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 2:2 Шахтер
4 тур
22 апреля, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 Шахтер
9 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Шахтер 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Шахтер 2:1 Динамо-Брест
13 тур
6 июля, понедельник 19:30 Динамо-Брест 3:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 2:3 Динамо-Брест
11 тур
7 июня, суббота 19:30 Динамо-Брест 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Шахтер 5:0 Динамо-Брест
2 тур
8 апреля, понедельник 18:30 Динамо-Брест 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 4:2 Динамо-Брест
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:2 Шахтер
6 тур
21 апреля, суббота 17:00 Шахтер 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Динамо-Брест
22 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 4:0 Шахтер
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Шахтер 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Динамо-Брест
12 тур
5 июня, суббота 20:00 Шахтер 2:0 Динамо-Брест
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Динамо-Брест 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 1:1 Динамо-Брест
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Динамо-Брест 1:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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