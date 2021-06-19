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Динамо - БАТЭ

19.06.2021, Суббота, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Динамо - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:0 БАТЭ
15 тур
27 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:0 Динамо
14 тур
5 июля, пятница 18:45 Динамо 1:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 19:45 БАТЭ 2:1 Динамо
8 тур
23 мая, среда 19:15 Динамо 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 БАТЭ
9 тур
20 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 БАТЭ
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 3:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 20:15 БАТЭ 0:1 Динамо
2 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:2 БАТЭ
24 тур
22 сентября, понедельник 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
13 августа, среда 19:30 Динамо 0:2 БАТЭ
8 тур
15 мая, четверг 19:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 БАТЭ
26 тур
5 октября, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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