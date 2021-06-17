Введите ваш ник на сайте

Неман - Славия-Мозырь

17.06.2021, Четверг, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Неман - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
27 тур
25 октября, воскресенье 13:00 Неман 1:2 Славия-Мозырь
12 тур
6 июня, суббота 18:00 Славия-Мозырь 1:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
19 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 0:1 Неман
10 тур
2 июня, воскресенье 19:45 Неман 0:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 17:30 Славия-Мозырь 1:2 Неман
1 тур
2 апреля, воскресенье 16:00 Неман 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
30 сентября, пятница 19:00 Неман 3:1 Славия-Мозырь
9 тур
22 мая, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:1 Славия-Мозырь
13 тур
4 июля, суббота 15:30 Славия-Мозырь 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Неман
1 тур
31 марта, воскресенье 15:00 Неман 2:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
3 ноября, суббота 15:00 Славия-Мозырь 0:1 Неман
12 тур
24 мая, четверг 20:00 Неман 8:0 Славия-Мозырь
1 тур
24 марта, суббота 16:00 Славия-Мозырь 1:3 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
...
  • Читайте нас: 