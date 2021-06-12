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Шахтер - Витебск

12.06.2021, Суббота, 20:45 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Шахтер - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
12 сентября, суббота 18:00 Шахтер 5:0 Витебск
8 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Витебск 0:0 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
21 сентября, суббота 20:45 Шахтер 4:0 Витебск
7 тур
12 мая, воскресенье 17:30 Витебск 1:0 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
31 октября, среда 16:45 Шахтер 2:1 Витебск
2 тур
7 апреля, суббота 16:00 Витебск 2:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:2 Шахтер
11 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Витебск
8 тур
16 мая, понедельник 20:30 Витебск 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 4:1 Витебск
11 тур
22 июня, понедельник 18:00 Витебск 2:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Витебск 1:1 Шахтер
14 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Витебск 0:2 Шахтер
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Витебск
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Витебск 1:3 Шахтер
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Витебск
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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