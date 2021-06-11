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Славия-Мозырь - Минск

11.06.2021, Пятница, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Славия-Мозырь - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
21 тур
21 октября, среда 15:00 Минск 2:1 Славия-Мозырь
6 тур
25 апреля, суббота 15:00 Славия-Мозырь 1:3 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
20 сентября, пятница 18:00 Минск 1:0 Славия-Мозырь
7 тур
10 мая, пятница 17:30 Славия-Мозырь 3:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Минск 2:2 Славия-Мозырь
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
16 сентября, пятница 18:30 Минск 6:2 Славия-Мозырь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 6:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 17:30 Минск 2:1 Славия-Мозырь
4 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
30 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 1:2 Минск
25 тур
28 сентября, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
24 июня, понедельник 19:30 Славия-Мозырь 2:3 Минск
3 тур
13 апреля, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 20:00 Минск 3:0 Славия-Мозырь
19 тур
14 июля, суббота 18:00 Минск 3:2 Славия-Мозырь
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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