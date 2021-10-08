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Судьи
Главный судья:
Хесус Валенсуэла

Уругвай - Колумбия

08.10.2021, Пятница, 02:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Уругвай - Колумбия
Кубок Америки 2021
1/4 финала
4 июля, воскресенье 01:00 Уругвай 0:0
(2:4)п		 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
3 тур
13 ноября, пятница 23:30 Колумбия 0:3 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
11 октября, вторник 23:30 Колумбия 2:2 Уругвай
2 тур
14 октября, среда 02:00 Уругвай 3:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 23:59 Колумбия 2:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 02:00 Уругвай 2:0 Колумбия
7 тур
8 сентября, суббота 00:30 Колумбия 4:0 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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