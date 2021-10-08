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Эквадор - Боливия

08.10.2021, Пятница, 03:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Эквадор - Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2021

29 марта, понедельник 23:30 Эквадор 2:1 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
3 тур
12 ноября, четверг 23:00 Боливия 2:3 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
10 тур
11 октября, вторник 23:00 Боливия 2:2 Эквадор
2 тур
14 октября, среда 00:00 Эквадор 2:0 Боливия
Кубок Америки 2015, группа A
Групповой этап, 2 тур
15 июня, понедельник 23:59 Эквадор 2:3 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

7 сентября, воскресенье 04:00 Боливия 0:4 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
10 сентября, вторник 23:59 Боливия 1:1 Эквадор
7 тур
8 сентября, суббота 01:00 Эквадор 1:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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