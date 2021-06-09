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Колумбия - Аргентина

09.06.2021, Среда, 02:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Колумбия - Аргентина
Кубок Америки 2019, группа B
Групповой этап, 1 тур
16 июня, воскресенье 01:00 Аргентина 0:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2018

12 сентября, среда 03:00 Колумбия 0:0 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 02:30 Аргентина 3:0 Колумбия
4 тур
17 ноября, вторник 23:30 Колумбия 0:1 Аргентина
Кубок Америки 2015
Групповой этап, 1/4 финала
27 июня, суббота 02:30 Аргентина 0:0
(5:4)п		 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 02:05 Аргентина 0:0 Колумбия
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Колумбия 1:2 Аргентина
Кубок Америки 2011, группа A
2 тур
7 июля, четверг 04:45 Аргентина 0:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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