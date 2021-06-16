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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Материалы

Венгрия - Португалия

15.06.2021, Вторник, 19:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Венгрия - Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа B
8 тур
3 сентября, воскресенье 21:45 Венгрия 0:1 Португалия
5 тур
25 марта, суббота 22:45 Португалия 3:0 Венгрия
Чемпионат Европы 2016, группа F
3 тур
22 июня, среда 19:00 Венгрия 3:3 Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 1
10 тур
10 октября, суббота 23:45 Португалия 3:0 Венгрия
9 тур
9 сентября, среда 22:45 Венгрия 0:1 Португалия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
3. Португалия 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Венгрия 3 0 2 1 3:6 -3 2
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 15 июня 2021, 21:03

    натужная победа, прям 5-7 минут венграм не хватило до ничьей

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 20:49

    Третий голешник шикарен! А мадьяры посыпались.

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    Рейтинг: +18603

    ilichkadr 15 июня 2021, 20:35

    Мадьяры -то не хухры/мухры. Достойно и самозабвенно прессуют португалов.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 15 июня 2021, 19:41

    Вратарь венгерских на месте.

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    Рейтинг: +177

    iurylario 15 июня 2021, 19:18

    да стадион почти битком как то непонятно

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 15 июня 2021, 19:13

    что-то плотность на трибунах высокая. у них там нет что ль ограничений?

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Из Твери Леха 15 июня 2021, 19:38

    Чипированных у них много.

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