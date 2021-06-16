Венгрия - Португалия

натужная победа, прям 5-7 минут венграм не хватило до ничьей
|8 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|Венгрия
|0:1
|Португалия
|5 тур
|25 марта, суббота
|22:45
|Португалия
|3:0
|Венгрия
|8 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|Венгрия
|0:1
|Португалия
|5 тур
|25 марта, суббота
|22:45
|Португалия
|3:0
|Венгрия
|3 тур
|22 июня, среда
|19:00
|Венгрия
|3:3
|Португалия
|10 тур
|10 октября, суббота
|23:45
|Португалия
|3:0
|Венгрия
|9 тур
|9 сентября, среда
|22:45
|Венгрия
|0:1
|Португалия
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|2.
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6:5
|+1
|4
|3.
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|4.
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3:6
|-3
|2
что-то плотность на трибунах высокая. у них там нет что ль ограничений?
Чипированных у них много.