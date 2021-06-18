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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
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Швеция - Словакия

18.06.2021, Пятница, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 2 тур Швеция - Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

26 марта, вторник 23:15 Словакия 0:0 Швеция
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Испания 3 1 2 0 6:1 +5 5
3. Словакия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Польша 3 0 1 2 4:6 -2 1
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