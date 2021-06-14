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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Материалы

Шотландия - Чехия

14.06.2021, Понедельник, 16:00 мск Глазго, стадион Хэмпден Парк Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Шотландия - Чехия
, группа B2
4 тур
14 октября, среда 21:45 Шотландия 1:0 Чехия
2 тур
7 сентября, понедельник 21:45 Чехия 1:2 Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

24 марта, четверг 22:45 Чехия 0:1 Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа I
9 тур
3 сентября, суббота 18:00 Шотландия 2:2 Чехия
3 тур
8 октября, пятница 22:15 Чехия 1:0 Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 23:00 Шотландия 1:0 Чехия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
30 мая, пятница 19:30 Чехия 3:1 Шотландия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 2:0 +2 7
2. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Чехия 3 1 1 1 3:2 +1 4
4. Шотландия 3 0 1 2 1:5 -4 1
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