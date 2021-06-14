Шотландия - Чехия

Пшик дубль
|4 тур
|14 октября, среда
|21:45
|Шотландия
|1:0
|Чехия
|2 тур
|7 сентября, понедельник
|21:45
|Чехия
|1:2
|Шотландия
|4 тур
|14 октября, среда
|21:45
|Шотландия
|1:0
|Чехия
|2 тур
|7 сентября, понедельник
|21:45
|Чехия
|1:2
|Шотландия
|9 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Шотландия
|2:2
|Чехия
|3 тур
|8 октября, пятница
|22:15
|Чехия
|1:0
|Шотландия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|2.
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3:2
|+1
|4
|4.
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1:5
|-4
|1
Пшик дубль