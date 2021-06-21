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Иштван Ковач
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Северная Македония - Нидерланды

21.06.2021, Понедельник, 19:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 3 тур Северная Македония - Нидерланды
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 9
5 тур
1 апреля, среда 22:45 Нидерланды 4:0 Северная Македония
2 тур
10 сентября, среда 22:30 Северная Македония 1:2 Нидерланды
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 3 0 0 8:2 +6 9
2. Австрия 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Украина 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Северная Македония 3 0 0 3 2:8 -6 0
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    Рейтинг: +1454

    moskowcity-petrv 21 июня 2021, 19:40

    Уже 0:1 бомбардир не вкурсе видимо

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