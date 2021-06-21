Северная Македония - Нидерланды

Уже 0:1 бомбардир не вкурсе видимо
|5 тур
|1 апреля, среда
|22:45
|Нидерланды
|4:0
|Северная Македония
|2 тур
|10 сентября, среда
|22:30
|Северная Македония
|1:2
|Нидерланды
|5 тур
|1 апреля, среда
|22:45
|Нидерланды
|4:0
|Северная Македония
|2 тур
|10 сентября, среда
|22:30
|Северная Македония
|1:2
|Нидерланды
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8:2
|+6
|9
|2.
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|3.
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4:5
|-1
|3
|4.
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2:8
|-6
|0
Уже 0:1 бомбардир не вкурсе видимо