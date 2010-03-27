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Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон

27.03.2010, Суббота, 18:00 мск Хамильтон, стадион Нью Дуглас Парк Чемпионат Шотландии, 31 тур Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Гамильтон Академикал
7 тур
3 октября, суббота 18:00 Гамильтон Академикал 0:2 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 13 10 15 39:46 -7 49
2. Сент-Джонстон 38 12 11 15 57:61 -4 47
3. Абердин 38 10 11 17 36:52 -16 41
4. Сент-Миррен 38 7 13 18 36:49 -13 34
5. Килмарнок 38 8 9 21 29:51 -22 33
6. Фалкирк 38 6 13 19 31:57 -26 31
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