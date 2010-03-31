Хиберниан - Данди Юнайтед

|20 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:0
|Хиберниан
|7 тур
|3 октября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|20 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|1:0
|Хиберниан
|7 тур
|3 октября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Данди Юнайтед
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рейнджерс
|38
|26
|9
|3
|82:28
|+54
|87
|2.
|Селтик
|38
|25
|6
|7
|75:39
|+36
|81
|3.
|Данди Юнайтед
|38
|17
|12
|9
|55:47
|+8
|63
|4.
|Хиберниан
|38
|15
|9
|14
|58:55
|+3
|54
|5.
|Мазервелл
|38
|13
|14
|11
|52:54
|-2
|53
|6.
|Хартс
|38
|13
|9
|16
|35:46
|-11
|48