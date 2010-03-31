Введите ваш ник на сайте

Хиберниан - Данди Юнайтед

31.03.2010, Среда, 22:45 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Чемпионат Шотландии, 30 тур Хиберниан - Данди Юнайтед
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 18:00 Данди Юнайтед 1:0 Хиберниан
7 тур
3 октября, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Данди Юнайтед
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рейнджерс 38 26 9 3 82:28 +54 87
2. Селтик 38 25 6 7 75:39 +36 81
3. Данди Юнайтед 38 17 12 9 55:47 +8 63
4. Хиберниан 38 15 9 14 58:55 +3 54
5. Мазервелл 38 13 14 11 52:54 -2 53
6. Хартс 38 13 9 16 35:46 -11 48
...
  • Читайте нас: 