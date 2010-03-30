Сент-Джонстон - Рейнджерс

|15 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:0
|Сент-Джонстон
|8 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|15 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:0
|Сент-Джонстон
|8 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|Сент-Джонстон
|1:2
|Рейнджерс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гамильтон Академикал
|38
|13
|10
|15
|39:46
|-7
|49
|2.
|Сент-Джонстон
|38
|12
|11
|15
|57:61
|-4
|47
|3.
|Абердин
|38
|10
|11
|17
|36:52
|-16
|41
|4.
|Сент-Миррен
|38
|7
|13
|18
|36:49
|-13
|34
|5.
|Килмарнок
|38
|8
|9
|21
|29:51
|-22
|33
|6.
|Фалкирк
|38
|6
|13
|19
|31:57
|-26
|31