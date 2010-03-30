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Сент-Джонстон - Рейнджерс

30.03.2010, Вторник, 22:45 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Чемпионат Шотландии, 26 тур Сент-Джонстон - Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
15 тур
12 декабря, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон
8 тур
17 октября, суббота 15:30 Сент-Джонстон 1:2 Рейнджерс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 13 10 15 39:46 -7 49
2. Сент-Джонстон 38 12 11 15 57:61 -4 47
3. Абердин 38 10 11 17 36:52 -16 41
4. Сент-Миррен 38 7 13 18 36:49 -13 34
5. Килмарнок 38 8 9 21 29:51 -22 33
6. Фалкирк 38 6 13 19 31:57 -26 31
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