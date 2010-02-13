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Килмарнок - Сент-Джонстон

13.02.2010, Суббота, 18:00 мск Килмарнок, стадион Регби Парк Чемпионат Шотландии, 25 тур Килмарнок - Сент-Джонстон
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:1 Килмарнок
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Килмарнок 2:1 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гамильтон Академикал 38 13 10 15 39:46 -7 49
2. Сент-Джонстон 38 12 11 15 57:61 -4 47
3. Абердин 38 10 11 17 36:52 -16 41
4. Сент-Миррен 38 7 13 18 36:49 -13 34
5. Килмарнок 38 8 9 21 29:51 -22 33
6. Фалкирк 38 6 13 19 31:57 -26 31
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