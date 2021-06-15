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Смоленск - Зенит-2

15.06.2021, Вторник, 18:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур Смоленск - Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Зенит-2 1:1 Смоленск
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