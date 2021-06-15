Знамя Труда - Муром

|1 тур
|9 августа, воскресенье
|15:00
|Муром
|2:1
|Знамя Труда
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|15:00
|Муром
|2:1
|Знамя Труда
|8 тур
|6 сентября, пятница
|16:30
|Знамя Труда
|2:2
|Муром
|24 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Муром
|1:3
|Знамя Труда
|12 тур
|6 октября, суббота
|13:00
|Знамя Труда
|2:4
|Муром
|21 тур
|28 апреля, суббота
|14:00
|Знамя Труда
|0:0
|Муром
|9 тур
|15 сентября, пятница
|15:00
|Муром
|1:0
|Знамя Труда
|1/128 финала
|23 июля, воскресенье
|14:00
|Знамя Труда
|1:1
(4:3)п
|Муром
|1/256 финала
|16 июля, суббота
|18:00
|Муром
|0:2
|Знамя Труда