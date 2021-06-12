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Чита - Тверь

12.06.2021, Суббота, 09:00 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур Чита - Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
2 тур
12 августа, среда 17:00 Тверь 4:2 Чита
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