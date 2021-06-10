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Динамо-2 - Родина

10.06.2021, Четверг, 18:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур Динамо-2 - Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
2 тур
15 августа, суббота 15:00 Родина 4:3 Динамо-2
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