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Тверь - Коломна

04.06.2021, Пятница, 18:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур Тверь - Коломна
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
13 тур
25 октября, воскресенье 13:00 Коломна 1:1 Тверь
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