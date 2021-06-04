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Смоленск - Казанка

04.06.2021, Пятница, 18:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур Смоленск - Казанка
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
13 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Казанка 4:0 Смоленск
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