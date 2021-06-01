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Чита - Родина

01.06.2021, Вторник, 12:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур Чита - Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
14 тур
1 декабря, вторник 00:00 Родина Чита
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