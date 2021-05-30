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Тверь - Знамя Труда

30.05.2021, Воскресенье, 16:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур Тверь - Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
14 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Знамя Труда 3:0 Тверь
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