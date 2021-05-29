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Коломна - Олимп-Долгопрудный

29.05.2021, Суббота, 13:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур Коломна - Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
14 тур
1 ноября, воскресенье 16:30 Олимп-Долгопрудный 2:1 Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
16 тур
2 ноября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный 1:1 Коломна
4 тур
9 августа, пятница 17:00 Коломна 1:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
24 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Олимп-Долгопрудный 4:0 Коломна
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Коломна 1:0 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный 4:1 Коломна
3 тур
3 августа, четверг 18:00 Коломна 3:3 Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
23 тур
14 мая, воскресенье 14:00 Коломна 0:2 Олимп-Долгопрудный
11 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 1:1 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
28 тур
20 мая, пятница 18:00 Коломна 0:3 Олимп-Долгопрудный
14 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Олимп-Долгопрудный 5:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:00 Коломна 2:2 Олимп-Долгопрудный
1 тур
12 июля, суббота 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:0 Коломна
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 18:00 Олимп-Долгопрудный 1:0 Коломна
7 тур
15 августа, четверг 18:00 Коломна 0:2 Олимп-Долгопрудный
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