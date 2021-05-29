Коломна - Олимп-Долгопрудный

|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:30
|Олимп-Долгопрудный
|2:1
|Коломна
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:30
|Олимп-Долгопрудный
|2:1
|Коломна
|16 тур
|2 ноября, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный
|1:1
|Коломна
|4 тур
|9 августа, пятница
|17:00
|Коломна
|1:0
|Олимп-Долгопрудный
|24 тур
|19 мая, воскресенье
|16:30
|Олимп-Долгопрудный
|4:0
|Коломна
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:00
|Коломна
|1:0
|Олимп-Долгопрудный
|15 тур
|28 октября, суббота
|16:00
|Олимп-Долгопрудный
|4:1
|Коломна
|3 тур
|3 августа, четверг
|18:00
|Коломна
|3:3
|Олимп-Долгопрудный
|23 тур
|14 мая, воскресенье
|14:00
|Коломна
|0:2
|Олимп-Долгопрудный
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Олимп-Долгопрудный
|1:1
|Коломна
|28 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Коломна
|0:3
|Олимп-Долгопрудный
|14 тур
|11 октября, воскресенье
|16:00
|Олимп-Долгопрудный
|5:0
|Коломна
|30 тур
|5 июня, пятница
|18:00
|Коломна
|2:2
|Олимп-Долгопрудный
|1 тур
|12 июля, суббота
|18:00
|Олимп-Долгопрудный
|2:0
|Коломна
|29 тур
|7 мая, среда
|18:00
|Олимп-Долгопрудный
|1:0
|Коломна
|7 тур
|15 августа, четверг
|18:00
|Коломна
|0:2
|Олимп-Долгопрудный