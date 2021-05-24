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Родина - Зенит-2

24.05.2021, Понедельник, 12:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур Родина - Зенит-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Зенит-2 1:2 Родина
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 14:00 Зенит-2 1:0 Родина
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