Антальяспор - Денизлиспор

|13 тур
|22 ноября, воскресенье
|15:00
|Денизлиспор
|1:1
|Антальяспор
|13 тур
|22 ноября, воскресенье
|15:00
|Денизлиспор
|1:1
|Антальяспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бурсаспор
|34
|23
|6
|5
|65:26
|+39
|75
|2.
|Фенербахче
|34
|23
|5
|6
|61:28
|+33
|74
|3.
|Галатасарай
|34
|19
|7
|8
|61:34
|+27
|64
|4.
|Бешикташ
|34
|18
|10
|6
|47:25
|+22
|64
|5.
|Трабзонспор
|34
|16
|9
|9
|53:32
|+21
|57
|6.
|Истанбул ББ
|34
|16
|8
|10
|47:44
|+3
|56
|7.
|Эскишехирспор
|34
|15
|10
|9
|44:34
|+10
|55
|8.
|Кайсериспор
|34
|14
|9
|11
|45:37
|+8
|51
|9.
|Антальяспор
|34
|14
|7
|13
|49:38
|+11
|49
|10.
|Генчлербирлиги
|34
|12
|11
|11
|38:35
|+3
|47
|11.
|Анкарагюджю
|34
|9
|14
|11
|40:40
|0
|41
|12.
|Касымпаша
|34
|10
|11
|13
|50:53
|-3
|41
|13.
|Газиантепспор
|34
|9
|13
|12
|38:40
|-2
|40
|14.
|Манисаспор
|34
|8
|13
|13
|26:34
|-8
|37
|15.
|Сивасспор
|34
|8
|10
|16
|41:59
|-18
|34
|16.
|Диярбакырспор
|34
|6
|9
|19
|28:54
|-26
|27
|17.
|Денизлиспор
|34
|6
|8
|20
|30:48
|-18
|26
|18.
|Анкараспор
|34
|0
|0
|34
|0:102
|-102
|0