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Антальяспор - Денизлиспор

18.04.2010, Воскресенье, 16:00 мск Анталья, стадион Анталья Чемпионат Турции, 30 тур Антальяспор - Денизлиспор
Чемпионат Турции (2009/2010)
13 тур
22 ноября, воскресенье 15:00 Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бурсаспор 34 23 6 5 65:26 +39 75
2. Фенербахче 34 23 5 6 61:28 +33 74
3. Галатасарай 34 19 7 8 61:34 +27 64
4. Бешикташ 34 18 10 6 47:25 +22 64
5. Трабзонспор 34 16 9 9 53:32 +21 57
6. Истанбул ББ 34 16 8 10 47:44 +3 56
7. Эскишехирспор 34 15 10 9 44:34 +10 55
8. Кайсериспор 34 14 9 11 45:37 +8 51
9. Антальяспор 34 14 7 13 49:38 +11 49
10. Генчлербирлиги 34 12 11 11 38:35 +3 47
11. Анкарагюджю 34 9 14 11 40:40 0 41
12. Касымпаша 34 10 11 13 50:53 -3 41
13. Газиантепспор 34 9 13 12 38:40 -2 40
14. Манисаспор 34 8 13 13 26:34 -8 37
15. Сивасспор 34 8 10 16 41:59 -18 34
16. Диярбакырспор 34 6 9 19 28:54 -26 27
17. Денизлиспор 34 6 8 20 30:48 -18 26
18. Анкараспор 34 0 0 34 0:102 -102 0
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