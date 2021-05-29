Славия - Динамо

|1 тур
|23 августа, воскресенье
|17:30
|Динамо
|0:6
|Славия
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Динамо
|6 тур
|16 августа, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Славия
|26 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Славия
|2:0
|Динамо
|12 тур
|24 октября, пятница
|20:00
|Динамо
|1:1
|Славия
|25 тур
|13 апреля, пятница
|22:15
|Динамо
|1:0
|Славия
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:0
|Динамо
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:1
|Славия
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|20:00
|Славия
|4:0
|Динамо