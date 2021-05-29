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Славия - Динамо

29.05.2021, Суббота, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 34 тур Славия - Динамо
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
1 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Динамо 0:6 Славия
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 Славия 4:1 Динамо
6 тур
16 августа, пятница 19:00 Динамо 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Славия 2:0 Динамо
12 тур
24 октября, пятница 20:00 Динамо 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Славия 3:0 Динамо
14 тур
9 ноября, пятница 23:15 Динамо 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
13 апреля, пятница 22:15 Динамо 1:0 Славия
11 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Славия
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
8 марта, понедельник 19:30 Славия 3:2 Динамо
4 тур
15 августа, суббота 20:15 Динамо 0:1 Славия
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