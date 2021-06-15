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Кубань - Туапсе

15.06.2021, Вторник, 17:30 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Кубань - Туапсе
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Туапсе 1:6 Кубань
Россия. Кубок (2020/2021)
1/256 финала
5 августа, среда 16:30 Туапсе 0:2 Кубань
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