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Динамо - Форте

15.06.2021, Вторник, 18:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Динамо - Форте
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Форте 4:0 Динамо
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