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Анжи - Дружба

15.06.2021, Вторник, 17:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Анжи - Дружба
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 15:00 Дружба 1:4 Анжи
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
6 тур
25 августа, воскресенье 16:00 Анжи 2:2 Дружба
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