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Ессентуки - Кубань Холдинг

15.06.2021, Вторник, 17:30 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур Ессентуки - Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Кубань Холдинг 2:0 Ессентуки
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