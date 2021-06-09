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Интер - Кубань

09.06.2021, Среда, 15:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур Интер - Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
5 марта, пятница 17:00 Кубань 6:0 Интер
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
19 тур
13 марта, пятница 18:30 Кубань 3:0 Интер
5 тур
16 августа, пятница 17:00 Интер 2:2 Кубань
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