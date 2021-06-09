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Туапсе - Динамо Мх

09.06.2021, Среда, 17:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур Туапсе - Динамо Мх
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
7 марта, воскресенье 14:00 Динамо Мх 3:1 Туапсе
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