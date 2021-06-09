Машук-КМВ - Динамо

|17 тур
|30 марта, вторник
|15:00
|Динамо
|2:1
|Машук-КМВ
|20 тур
|30 марта, суббота
|15:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Динамо
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:2
|Машук-КМВ
|22 тур
|17 марта, суббота
|14:00
|Динамо
|1:0
|Машук-КМВ
|6 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Машук-КМВ
|4:2
|Динамо
|27 тур
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Машук-КМВ
|0:2
|Динамо
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:1
|Машук-КМВ
|15 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:1
|Машук-КМВ
|3 тур
|4 августа, вторник
|18:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Динамо
|20 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Машук-КМВ
|4 тур
|12 мая, четверг
|17:00
|Машук-КМВ
|0:2
|Динамо