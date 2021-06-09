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Машук-КМВ - Динамо

09.06.2021, Среда, 17:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур Машук-КМВ - Динамо
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
30 марта, вторник 15:00 Динамо 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
13 тур
12 октября, суббота 14:00 Динамо 0:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
20 тур
30 марта, суббота 15:00 Машук-КМВ 0:1 Динамо
6 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:00 Машук-КМВ 2:0 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
22 тур
17 марта, суббота 14:00 Динамо 1:0 Машук-КМВ
6 тур
26 августа, суббота 17:00 Машук-КМВ 4:2 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
27 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 0:2 Динамо
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Динамо 0:1 Машук-КМВ
3 тур
4 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
20 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Машук-КМВ
4 тур
12 мая, четверг 17:00 Машук-КМВ 0:2 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
24 тур
6 сентября, понедельник 18:00 Машук-КМВ 2:2 Динамо
8 тур
26 мая, среда 18:30 Динамо 0:0 Машук-КМВ
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