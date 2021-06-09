Легион - Биолог-Новокубанск

|17 тур
|6 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Легион
|17 тур
|6 марта, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Легион
|12 тур
|5 октября, суббота
|15:00
|Легион
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|23 марта, суббота
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Легион
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|16:00
|Легион
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|34 тур
|27 мая, воскресенье
|16:30
|Легион
|2:2
|Биолог-Новокубанск
|1 тур
|20 июля, четверг
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Легион
|17 тур
|20 ноября, воскресенье
|13:30
|Легион
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|12 августа, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Легион