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Легион - Биолог-Новокубанск

09.06.2021, Среда, 17:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур Легион - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
6 марта, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Легион 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
19 тур
23 марта, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Легион
5 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Легион 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
34 тур
27 мая, воскресенье 16:30 Легион 2:2 Биолог-Новокубанск
1 тур
20 июля, четверг 18:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 13:30 Легион 1:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
12 августа, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Легион
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