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Краснодар-3 - Ессентуки

09.06.2021, Среда, 17:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур Краснодар-3 - Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
17 тур
7 марта, воскресенье 14:00 Ессентуки 1:3 Краснодар-3
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