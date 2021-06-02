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Динамо - Туапсе

02.06.2021, Среда, 18:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур Динамо - Туапсе
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
16 тур
21 ноября, суббота 13:00 Туапсе 2:4 Динамо
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