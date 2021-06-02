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Спартак-Нальчик - Форте

02.06.2021, Среда, 17:30 мск Нальчик, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур Спартак-Нальчик - Форте
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Форте 0:0 Спартак-Нальчик
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