Введите ваш ник на сайте

СКА - Биолог-Новокубанск

02.06.2021, Среда, 17:30 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур СКА - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
16 тур
19 ноября, четверг 14:00 Биолог-Новокубанск 1:6 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 2:3 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
28 тур
18 мая, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 2:1 СКА
14 тур
21 октября, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
21 тур
12 марта, понедельник 15:30 СКА 1:1 Биолог-Новокубанск
5 тур
18 августа, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
23 тур
17 апреля, понедельник 17:00 СКА 1:0 Биолог-Новокубанск
9 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:2 СКА
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
8 августа, понедельник 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 СКА
13 тур
11 октября, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 16:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
26 июля, четверг 18:30 Биолог-Новокубанск 4:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 СКА
10 тур
28 июня, вторник 00:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
...
  • Читайте нас: 