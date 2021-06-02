СКА - Биолог-Новокубанск

|16 тур
|19 ноября, четверг
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|1:6
|СКА
|16 тур
|19 ноября, четверг
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|1:6
|СКА
|11 тур
|28 сентября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|2:3
|СКА
|28 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:1
|СКА
|14 тур
|21 октября, воскресенье
|15:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|21 тур
|12 марта, понедельник
|15:30
|СКА
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|5 тур
|18 августа, пятница
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|СКА
|23 тур
|17 апреля, понедельник
|17:00
|СКА
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|СКА
|1/64 финала
|8 августа, понедельник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|СКА
|25 тур
|24 мая, вторник
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|СКА
|13 тур
|11 октября, воскресенье
|15:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|1/128 финала
|24 июля, пятница
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|СКА
|19 тур
|26 октября, пятница
|16:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|26 июля, четверг
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|4:0
|СКА
|26 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|СКА
|10 тур
|28 июня, вторник
|00:00
|СКА
|0:0
|Биолог-Новокубанск