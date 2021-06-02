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Ессентуки - Легион

02.06.2021, Среда, 14:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур Ессентуки - Легион
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
16 тур
3 ноября, вторник 14:00 Легион 4:0 Ессентуки
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